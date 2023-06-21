ВОЙНА В Украине В Пентагоне заявили, что у Украины будет собственный путь вступления в НАТО, и назвали приоритеты в помощи

2023-06-21 19:15

У Украины будет собственный путь вступления в НАТО. На данный момент США сосредоточены на том, чтобы Украина получила все необходимое на поле боя.

Об этом заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге 20 июня, комментируя перспективы присоединения украинского государства к НАТО. По ее словам, Соединенные Штаты "вдохновляет то", как движется в Альянс Швеция.

"Что касается Украины, то она будет иметь свой путь к вступлению в НАТО", – сказала Сингх.

Она добавила, что сейчас Вашингтон сосредоточен на том, чтобы убедиться, что у украинской армии есть все необходимое для битвы с российским агрессором.

"Сейчас наши усилия сосредоточены на пакетах безопасности, которые мы предоставляем еженедельно или около того, и на том, что мы можем предоставить им на поле боя, а также в чем они нуждаются немедленно", – информировала представительница Пентагона.

– Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал новый мощный пакет помощи Украине, о котором планирует объявить 21 июня. Он заверил, что Вашингтон будет поддерживать украинцев столько, сколько будет нужно.

– По данным СМИ, Франция планирует поддержать членство Украины в НАТО. Париж считает, что перспективы присоединения к Альянсу может снизить желание Москвы продолжать войну.

– Столтенберг, выступая брифинге в Берлине, заявил, что на саммите в Вильнюсе в июле официального приглашения для Украины в НАТО не будет, однако на встрече обсудят, как сблизить Украину с Альянсом.

– Замглавы МИД Андрей Мельник считает, что на саммите НАТО Украине могут предложить неожиданный вариант сотрудничества, по которому еще идут переговоры. Возможно, это будет шаг навстречу вступлению.

– Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украина должна более ожесточенно бороться с коррупцией, прежде чем можно будет говорить о ее членстве в Альянсе. Он также заявил, что не намерен ослаблять барьеры для Киева.