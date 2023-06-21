ВОЙНА В Украине ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах на южном направлении - Генштаб

2023-06-21 20:04


Они продолжают вести наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Вооруженные силы Украины закрепляются на достигнутых рубежах на южном направлении.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале медийной площадки Сил обороны Military media center. Спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что Силы обороны Украины продолжают вести наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

"На направлениях Новоданиловка-Работино, Малая Токмачка-Ивовое, Свободное Поле-Макаровка имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - сказал он.

В то же время враг сосредотачивает свои основные усилия на ведении обороны и недопущении продвижения украинских войск. он применяет резервы и пытается восстановить утраченное положение.

Также отмечается, что Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на востоке страны.

"Особенно тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении в районах Ямполовки и Серебрянского лесничества Донецкой области", - сказал Ковалев.

На направлении Белогоровка-Шипиловка ВСУ вели наступательные действия, имели частичный успех и закрепляются на достигнутых рубежах.

Война в Украине: Новости

В утренней сводке 21 июня Генштаб заявил, что российские оккупанты сосредотачивают свои основные усилия на четырех направлениях. Речь идет о Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Местами враг пытается наступать. Отдельно,на Бахмутском направлении захватчики проводили безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Васильевки Донецкой области.

 

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