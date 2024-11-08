Политика Стали известны детали "Мирного плана" Трампа по завершению войны в Украине

2024-11-08 20:34

"Мирный план" Дональда Трампа по завершению войны в Украине, вероятно, включает требование отказаться от вступления в НАТО на 20 лет и замораживания линии фронта без возвращения территорий (правда, пока неясно, касается ли это и подконтрольной Украине части Курской народной республики). Об этом заявило издание The Wall Street Journal, ссылаясь на "осведомленные источники".

В то же время источники признают, что сейчас Трамп еще не утвердил конкретный план. Хотя советники предложили свои идеи, окончательное решение будет принимать только Трамп.

Одна из предложенных Трампу идей, о которой подробно рассказали три человека, близкие к новоизбранному президенту, состоит в том, что Киев обещает не вступать в НАТО в течение как минимум 20 лет. В обмен на это США продолжат поставлять Украине оружие для сдерживания будущего российского нападения.

По этому плану линия фронта будет заморожена, а обе стороны согласятся на демилитаризованную зону. При этом пока неясно, кто будет контролировать эту территорию, но один из советников сказал, что миротворческие силы не будут включать в себя американские войска.

"Мы можем провести обучение и оказать другую поддержку, но дуло пистолета будет европейским. Мы не отправляем американских мужчин и женщин поддерживать мир в Украине. И мы не будем за это платить. Пусть этим займутся поляки, немцы, британцы и французы", - заявил один из членов команды Трампа.

Ранее работавшие в первом Белом доме Трампа Кит Келлогг и Фред Флейц представили Трампу план действий, предусматривающий отказ от поставок оружия в Украину до тех пор, пока Киев не согласится на мирные переговоры с Россией. Украина может попытаться вернуть утраченные территории, но делать это придется путем дипломатических переговоров.

Какой из этих стратегий будет придерживаться Трамп, пока неясно, отмечает издание.

СМИ отмечает, что Украина и россия по-прежнему преследуют совершенно разные военные цели и не стремятся их изменить. В частности, Кремль не выказывает особого желания вести переговоры и демонстрирует готовность к эскалации конфликта.

Также предполагается жесткое сопротивление со стороны некоторых союзников по НАТО, которые рассматривают агрессию россии против Украины как непосредственную угрозу для своих стран.