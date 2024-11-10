Политика В ближайшее время в СМИ появится волна "мирных планов" по Украине — ЦПД

2024-11-10 13:30

После победы Дональда Трампа на выборах президента США мировые медиа могут заполонить различные инсайды о "мирных планах" по Украине.

В ближайшие месяцы в мировых СМИ может появиться множество инсайдов о разных "мирных планах". Это связано с переизбранием Дональда Трампа в президенты США.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко.

Коваленко отметил, что в этих заявлениях будут упоминаться ссылки на источники в "окружениях", торги и другие вещи.

"В некоторых манипуляциях будет заинтересована Россия, которая ведет свою игру. Некоторые медиа будут гнаться за "хайпом". Нам очень важно будет отделить работу журналистов от влияния российских пропагандистов в этих историях, всегда манипулирующих такими инфоповодами", — подчеркнул глава ЦПД.

Он подчеркнул, что в любом случае в ближайшее время истины и реального положения дел в этих сценариях у медиа будет мало, а вот теорий – много.

Напомним, ранее издание The Telegraph обнародовало очередные детали якобы "мирного плана" Трампа по Украине. Так, избранный президент США Дональд Трамп якобы рассматривает возможность создания 800-мильной буферной зоны между российскими и украинскими войсками, которую будут патрулировать европейские и британские военные.