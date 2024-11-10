Политика В ближайшее время в СМИ появится волна "мирных планов" по Украине — ЦПД

2024-11-10 13:30

 

После победы Дональда Трампа на выборах президента США мировые медиа могут заполонить различные инсайды о "мирных планах" по Украине.

В ближайшие месяцы в мировых СМИ может появиться множество инсайдов о разных "мирных планах". Это связано с переизбранием Дональда Трампа в президенты США.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко.

Коваленко отметил, что в этих заявлениях будут упоминаться ссылки на источники в "окружениях", торги и другие вещи.

"В некоторых манипуляциях будет заинтересована Россия, которая ведет свою игру. Некоторые медиа будут гнаться за "хайпом". Нам очень важно будет отделить работу журналистов от влияния российских пропагандистов в этих историях, всегда манипулирующих такими инфоповодами", — подчеркнул глава ЦПД.

Он подчеркнул, что в любом случае в ближайшее время истины и реального положения дел в этих сценариях у медиа будет мало, а вот теорий – много.

Напомним, ранее издание The Telegraph обнародовало очередные детали якобы "мирного плана" Трампа по Украине. Так, избранный президент США Дональд Трамп якобы рассматривает возможность создания 800-мильной буферной зоны между российскими и украинскими войсками, которую будут патрулировать европейские и британские военные.

subscriber subscriber

Еще по теме

Советник Трампа: Зеленский должен представить реалистичное видение мира, Крыма больше нет

2024-11-10 11:30

"Получит все, что хочет": США высказались о переговорах с путиным по Украине

2024-11-09 16:30

Bloomberg: Трамп понимает, что не сможет "подтолкнуть" Киев к уступкам без одного условия

2024-11-09 12:30

Зеленский не подпишет штрафы за хранение дров – Шмыгаль

2024-11-09 10:30

Еще новости в разделе "Политика"

В ближайшее время в СМИ появится волна "мирных планов" по Украине — ЦПД

2024-11-10 13:30

Советник Трампа: Зеленский должен представить реалистичное видение мира, Крыма больше нет

2024-11-10 11:30

Боррель публично призвал разрешить Украине бить по военным объектам в рф

2024-11-10 10:30

Курск в обмен на оккупированные территории Украины: раскрыты детали плана Трампа

2024-11-10 09:30
Все статьи раздела "Политика"

Политика

В ближайшее время в СМИ появится волна "мирных планов" по Украине — ЦПД 2024-11-10 13:30
Советник Трампа: Зеленский должен представить реалистичное видение мира, Крыма больше нет 2024-11-10 11:30
Боррель публично призвал разрешить Украине бить по военным объектам в рф 2024-11-10 10:30
Курск в обмен на оккупированные территории Украины: раскрыты детали плана Трампа 2024-11-10 09:30