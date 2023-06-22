ВОЙНА В Украине ВСУ ночью отбили массированную комбинированную атаку - ракеты и БПЛА врага не достигли целей

2023-06-22 11:34

Рашисты в очередной раз применили аэробаллистические ракеты Кинжал, которые на россии продолжают называть "гиперзвуковыми". Ракеты не достигли целей, сообщают Воздушные силы ВСУ 22 июня.



Указано, что ночная атака врага была направлена на объекты критической инфраструктуры. Враг атаковал Украину с воздуха ракетами Х-22, Х-47 Кинжал и ударными дронами Shahed 136/131.



С бомбардировщиков Ту-22м3 из акватории Азовского моря противник осуществил пуски трех крылатых ракет Х-22, с МиГ-31К - трех аэробаллистических ракет Х-47 Кинжал. Также были зафиксированы пуски четырех иранских Шахедов - три вражеских дрона уничтожила ПВО.



"К счастью, ракеты врага не достигли своих целей на Днепропетровщине. Впрочем, оккупанты продолжают террор против украинского народа, атакуя объекты критической инфраструктуры Украины", - отметили военные.



Напомним, сегодня ночью рашисты ударили ракетами по Криворожскому району. Враг изувечил жилой сектор, обошлось без жертв.