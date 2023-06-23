ВОЙНА В Украине Які документи та послуги у Дії доступні для українців за кордоном

2023-06-23 22:12

Згенерувати цифрові документи або скористатися державними послугами українці можуть в режимі онлайн. Для цього їм достатньо зареєструватися на порталі державних послуг Дія або встановити мобільний застосунок Дія.

Послугами Дії можна скористатися не тільки на території України. Деякі сервіси також доступні громадянам, які змушені були виїхати за кордон через війну, зокрема до Польщі. До таких послуг можна віднести: заміну посвідчення водія, замовлення витягів і довідок, пенсійні послуги тощо.

Детально з переліком цифрових документів і послуг, які доступні українцям у застосунку та на порталі Дія, можна ознайомитись в інфографіці:

Інфографіку підготовлено та розповсюджено за результатами наради під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук з обговорення проблемних питань громадян України, які тимчасово перебувають на території Республіки Польща у зв’язку з військовою агресією рф.