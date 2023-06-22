ВОЙНА В Украине ВСУ выровняли фронт на Таврическом направлении

2023-06-22 17:37



Ориентировочные потери противника за прошедшие сутки - убиты до 129 оккупантов, ранены еще 236.

За прошедшие сутки на Таврическом направлении украинские войска продвинулись в сторону противника до 1 километра и выровняли линию фронта. Об этом сказал спикер Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона в четверг, 22 июня.

"Силы обороны Таврического направления продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, также выполняем планы по обороне в нашей зоне ответственности. Есть продвижение в сторону противника до 1 км. Речь идет о мерах тактического уровня, так называемое выравнивание фронта", - рассказал он.

По словам спикера, за сутки россияне 29 раз атаковали украинские позиции на Таврическом направлении и совершили 574 обстрела.

"Зачастую и наиболее интенсивно враг атаковал на востоке - в Донецкой области, в районе Авдеевки и Марьинки. Получив отпор, враг отступил. Самое главное - с нашей стороны потерь позиций нет", - заверил Шершень.

Ориентировочные потери противника за прошедшие сутки: убитыми до 129 оккупантов, ранеными 236 человек, в плен взяты пять.

"Уничтожены 29 единиц вооружения и военной техники противника. Только за ночь уничтожены РЛС Зоопарк, РЭБ Поле-21, один танк и четыре единицы БМП, 2С9 Нона-С", - сказал Шершень.

Также украинские воины захватили вражеский танк Т-80.

"Это очень ценный трофей, и теперь он будет приносить пользу ВСУ", - добавил спикер.

Ранее сообщалось, что российские войска пошли в масштабное наступление на востоке Украины. Главная цель оккупантов - выйти на границы Донецкой и Луганской областей.