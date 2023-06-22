ВОЙНА В Украине Буданов оценил возможность нанесения роССией ядерного удара

2023-06-22 20:04

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов оценил возможность ядерного удара России.

Об этом он сообщил в комментарии The Economist.

Так, по словам Буданова, Россия не нанесет ядерный удар по Украине, несмотря на угрозы.

При этом он подчеркнул, что девять лет войны России против Украины позволяют ему реально оценивать угрозы применения ядерного оружия Москвой.

"Как руководитель разведки я прямо говорю, что этого не произойдет. При всей моей неприязни к РФ, идиотов в руководстве там не так много", - сказал глава ГУР.

Буданов также выразил мнение, что мир в Украине невозможен без стратегического поражения России и переформатирования власти.

"Или все выйдут из войны одновременно или одна сторона проигрывает, а другая выиграет. Других вариантов нет", - отметил разведчик.