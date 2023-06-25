ВОЙНА В Украине Германия пока не готова присоединиться к "коалиции истребителей" - Писториус назвал причину

2023-06-25 12:30

Германия пока что сдержанно реагирует на возможность присоединиться к «коалиции истребителей». Об этом, как утверждает Deutsche Welle, в субботу, 24 июня, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в кулуарах мероприятия Социал-демократической партии Германии в Аурисе.

Такую позицию Писториус объяснил тем, что Германия не имеет собственных истребителей F-16.

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“Мы были экспертами по поставке танков и танковой техники, являемся экспертами по противовоздушной обороне, которая, как и ранее, имеет огромное значение”.

По словам министра обороны ФРГ, истребители F-16 есть лишь у некоторых союзников НАТО. Бундесвер, например, пользуется истребителями Eurofighter и Tornado.

Напомним

В начале июня Писториус заявлял, что в Германии размышляют о возможных поставках западных истребителей Украине.