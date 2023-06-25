Германия пока не готова присоединиться к "коалиции истребителей" - Писториус назвал причину

Германия пока что сдержанно реагирует на возможность присоединиться к «коалиции истребителей». Об этом, как утверждает Deutsche Welle, в субботу, 24 июня, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в кулуарах мероприятия Социал-демократической партии Германии в Аурисе.
Такую позицию Писториус объяснил тем, что Германия не имеет собственных истребителей F-16.
Цитата
“Мы были экспертами по поставке танков и танковой техники, являемся экспертами по противовоздушной обороне, которая, как и ранее, имеет огромное значение”.
По словам министра обороны ФРГ, истребители F-16 есть лишь у некоторых союзников НАТО. Бундесвер, например, пользуется истребителями Eurofighter и Tornado.
Напомним
В начале июня Писториус заявлял, что в Германии размышляют о возможных поставках западных истребителей Украине.