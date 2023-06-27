ВОЙНА В Украине Жоден сценарій подій на ЗАЕС не потребує проведення йодної профілактики

2023-06-27 10:26

Жоден сценарій подій на ЗАЕС не потребує проведення йодної профілактики, — Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки.

Радіоактивний йод утворюється тільки за умови роботи енергоблока на потужності, коли він генерує електроенергію. Останній діючий енергоблок ЗАЕС зупинили ще у вересні 2022 року. А це означає, що всі енергоблоки ЗАЕС щонайменше 9 місяців вже не генерують електроенергію.

Отже, при гіпотетичній аварії чи теракті на ЗАЕС викид радіоактивних речовин не міститиме ізотопів йоду. Саме тому, йодопрофілактика, яка сама по собі може нести серйозну небезпеку для здоров`я, не потрібна.

Наразі достовірною інформацією як усе буде відбуватися ніхто не володіє, але треба бути готовими до всього

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Современные машины для разминирования территорий будут производить в Украине 2023-06-27 11:33