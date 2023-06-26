ВОЙНА В Украине Водители могут влететь на штраф до 8500 гривен: украинцам напомнили о важных правилах

2023-06-26 17:37

Украинским водителям напомнили о необходимости пристегивать ремни пассажирам авто, иначе можно влететь на штраф размером в 8500 гривен.

Об этом пишет портала "Автотема".

Так, водителям запрещено начинать движение, если кто-то из пассажиров отказывается пристегнуться ремнем безопасности. Например, если четыре пассажира не пристегнуты ремнями безопасности, водитель может быть оштрафован на 2400 гривен.

При этом есть определенные обстоятельства, когда это разрешено. К примеру, когда пассажир имеет инвалидность, которая не позволяет ему пристегиваться ремнем безопасности. В данном случае, водитель не обязан выполнять это правило.

Также могут быть освобождены от пристегивания ремней безопасности и пассажиры в эксплуатируемых транспортных средствах.

Следует отметить, что при перевозке детей, рост которых меньше 145 см, обязательным является использование специального автокресла. Отсутствие такового может привести к составлению отдельного протокола.

Кроме того, водителям нужно помнить о наказании за несоблюдение правил дорожного движения. В частности, первое нарушение влечет за собой штраф в размере 510 гривен, а в случае ДТП штрафы составляют от 2400 до 8500 гривен.