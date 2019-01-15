Спорт Полузащитник Зинченко признался, что встретил в Манчестере много геев

2019-01-16 14:12 228

Украинский футболист Манчестер Сити Александр Зинченко рассказал, что больше всего в Англии его поразило количество геев на улице.

"Что меня впечатлило в Англии больше всего? Слушай, я не ожидал, что здесь столько геев. Серьезно. Какой раз вижу, что люди просто идут за руку по улицу. Даже в Голландии не столько видел", – признался украинец в интервью Youtube-каналу КраСава.

Ранее Зинченко признался, что не хочет покидать состав действующего чемпиона АПЛ.

Полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» и национальной сборной Украины известен тем, что стал самым молодым автором гола в истории сборной Украины

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