ВОЙНА В Украине МАГАТЕ чомусь не знайшло підтвердження тому, що ставок-охолоджувач ЗАЕС замінований

2023-06-27 08:25

Міжнародне агентство з атомної енергії стверджує, що мін на ставку-охолоджувачі ЗАЕС, про наявність яких заявляла українська розвідка, виявлено не було.

Водночас МАГАТЕ підтверджує, що станція замінована за периметром та в деяких місцях всередині.

"Під час візиту генерального директора, який влючав ставок-охолоджувач, мін на місці виявлено не було. Однак МАГАТЕ відомо про попереднє розміщення мін за межами периметра заводу, про що агентство повідомляло раніше, а також у певних місцях усередині, які, як пояснив персонал служби безпеки, встановлені з оборонною метою", – зазначають в МАГАТЕ.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявляє, що, хоча наявність будь-якої вибухівки на станції не відповідає стандартам безпеки, але на значного впливу це не має.

"Наша оцінка цих конкретних місць розміщення [мін] така: хоча наявність будь-якого вибухового пристрою не відповідає стандартам безпеки, основні функції безпеки об’єкта не зазнають істотного впливу. Ми стежимо за цією проблемою з великою увагою", – сказав генеральний директор Гроссі.