ВОЙНА В Украине Британская разведка рассказала о последствиях ударов ВСУ по мосту в Чонгаре

2023-06-28 22:05



Временное закрытие маршрута через Чонгар заставило российские конвои минимум на 50% времени дольше доставлять поддержку войскам из оккупированного Крыма к линии фронта.

Удары вооруженных сил по переправе в Чонгаре усложнили логистическую поддержку российских захватчиков в Запорожской области, из-за чего оккупанты быстро возвели понтонный мост. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter, ссылаясь на данные разведки.

В частности, рано утром 22 июня 2023 года Вооруженные Силы Украины нанесли удар по автомобильным мостам в Чонгаре, которые соединяют оккупированные Крым и левый берег Херсонщину. Эти три моста обслуживают один из двух главных путей появления российских захватнических войск между Крымом и Херсонщиной.

"Маршрут через чонгарские мосты является наиболее прямым путем из Крымского логистического хаба России в Джанкое и в Запорожском секторе, где Россия сейчас обороняется от основного украинского наступления", - сказано в сообщении.

При этом, как отмечает разведка, временное закрытие маршрута привело к тому, что жизненно важным российским логистическим конвоям пришлось по крайней мере на 50% времени дольше доставлять поддержку захватническим войскам на фронте через альтернативные пути.

"Сообщения указывают, что российские власти почти наверняка соорудили заменимый понтонный мост в течение 24 часов после атаки. Весьма вероятно, что переправа ограничена только для военных перевозок", - говорится в сообщении.

"Скорость, с которой альтернативная переправа была сведена указывает на то, насколько жизненно важен этот маршрут для российских военных на оккупированной Украине", - отмечается в сообщении.

Удар по Чонгарскому мосту - что известно

22 июня 2023 года оккупанты заявили о ракетном обстреле Чонгарского моста, соединяющий оккупированный Крым с материковой Украиной. Утверждалось, что украинские войска якобы нанесли удар ракетами Storm Shadow. На что в ГУР отметили, подобные атаки будут продолжаться и в дальнейшем.

Из-за обстрела фактические власти Крыма перенаправили движение транспорта с Чонгарского направления на пункты пропуска Армянск и Перекоп.