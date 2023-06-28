ВОЙНА В Украине ВСУ продвинулись на левый берег Днепра в Херсонской области - ISW

2023-06-28 17:37



ВСУ "проводят какие-то операции в этом районе", считают аналитики.

Согласно оценке аналитиков Института изучения войны (ISW), в ходе контрнаступления ВСУ смогли продвинуться на левый берег Днепра в Херсонской области.

Эксперты, ссылаясь на геолокационные данные, утверждают, что сейчас ВСУ заняли и удерживают какие-то позиции в районе Антоновского моста, что подтверждают и рашистские "военкоры".

Вместе с тем российские войска пытались отражать украинские атаки и задействовали "Солнцепек".

Из всего этого Институт изучения войны делает выводы, что ВСУ "проводят какие-то операции в этом районе".

ВСУ выгнали российских оккупантов с Херсона и прилегающих населенных пунктов еще в ноябре 2022-го. После чего захватчики переместились на левый берег Днепра и использовали природный барьер для регулярных ударов по гражданским на деоккупированной части Херсонской области.

Однако украинское войско как минимум с апреля планомерно работает над "выселением" противника и с захваченного левого берега.

Контрнаступление ВСУ - главное

Согласно вечерним данным Генштаба, украинские защитники успешно наступали на нескольких направлениях фронта на юге и востоке - Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском.

На направлениях Новодаровка - Приютное, Новоданиловка - Роботино украинские военные имели успех, продолжают огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника.

Также Силы обороны ведут наступательные действия на Бахмутском направлении в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Ивановское, Курдюмовка, Северное, имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах.

В начале июня президент Владимир Зеленский подтвердил начало контрнаступления ВСУ. В первую неделю защитники освободили четыре населенных пунктов на стыке Донецкой и Запорожской областях. Затем "импульс" начал замедляться и, по мнению некоторых аналитиков, почти исчез.

Вместе с тем 24 июня замминистра обороны Анна Маляр доложила о начале наступления ВСУ на востоке. Речь шла об Орехово-Васильевке, Бахмуте, Богдановке, Ягодном, Клещиевке, Курдюмовке.

Проблемой для ВСУ по-прежнему остаются оборонительные сооружения россиян и нехватка боеприпасов по сравнению с противником. К тому же, оккупанты умышленно взорвали Каховскую ГЭС, чтобы избежать форсирования Днепра украинскими силами. А это, по мнению президента Чехии, повлияет на весь фронт.

Недавно бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, уже сейчас может начать деоккупацию Крыма. Вероятность применения Россией ядерного оружия в ответ на действия Украины по возвращению Крыма является очень низкой.