ВОЙНА В Украине Уже с 1 июля: в Украине изменится правила бронирования от призыва в ВСУ, что это значит

2023-06-28 16:48

В Украине с 1 июля изменятся правила бронирования от призыва в ВСУ.

Об этом говорится в материале "Обозреватель".

Так, несмотря на продолжение всеобщей мобилизации в условиях военного положения и войны, часть работников может получить бронь от призыва в ВСУ.

Следует отметить, что ранее украинское правительство расширило критерии для бронирования. В них говорится о важных для экономики, в частности, для сельского хозяйства, предприятиях, которые могут претендовать на бронь для своих работников.

К тому же, постановлением №400 от 28 апреля 2023 года Кабмин внес изменения в свое постановление №76, установив сроки принятия решения о предоставлении брони военнообязанным работникам предприятий. Сейчас, как и в прошлом месяце, бронирование можно будет оформить за 25 дней.

В частности, должны были обеспечены бронированием от мобилизации военнообязанные граждане, которіе работают:

в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, если это необходимо для обеспечения их функционирования;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), если это необходимо для их выполнения;

на предприятиях, учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Вдобавок к этому в законодательстве есть возможность претендовать на бронирование для работников предприятиям, которые сотрудничают с Министерством экономики, проводят поддержку или сопровождение инвестиционных проектов, выполняют государственные заказы или обеспечивают другие предприятия, остановка работы которых вызовет серьезные проблемы в экономике.