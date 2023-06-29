Курьезы Легенда Барселоны Роналдиньо открывает свою букмекерскую контору

2023-06-29 14:29

Один из самых известных игроков в истории мирового футбола - бразилец Роналдиньо - наконец-то решил, чем будет заниматься на спортивной пенсии.

Бывший игрок Барселоны и обладатель "Золотого мяча" объявил о том, что открывает свою букмекерскую контору.

Отметим, что Роналдиньо во время спортивной карьеры имел прозвище "волшебник", и именно так он решил назвать свою компанию. Кроме того, экс-футболист добавил в название свою любимую десятку, именно под этим номером бразилец выступал, будучи игроком.

"Пришло время открыть для вас дом Волшебника (Bruxo из португальского - волшебник), приходите веселиться вместе с нами", - написал Рональдиньо.

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Курьезы

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