ВОЙНА В Украине Силы обороны Украины имеют успехи на юге и востоке, - Замминистра обороны Анна Маляр

2023-06-29 13:35

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны Украины имеют успехи на юге и востоке страны. На Бердянском направлении есть продвижение 1300 м, в направлении Клищиевки ВСУ продвинулись на 1200 м, в направлении Курдюмовки - на 1500 м.

"Продолжается наступательная операция наших сил обороны на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях. Наши "выгрызают" у врага каждый метр земли в тяжелом поединке. Имеют успехи. В то же время враг продолжает наступление на Лиманском, Авдеевском и Мариинском направлениях. Безуспешно... На Запорожском и Мелитопольском направлениях - уничтожаем врага", - отметила она.

По словам Маляр, рф подтягивает для обороны все свои резервы, даже бригаду морской пехоты, которая в свое время убегала из Херсона.

Также она рассказала, что на юге на направлении Ровнополь - Володино украинские защитники имеют успех, сейчас закрепляются на достигнутых рубежах и наносят серьезные потери противнику.

Как отметила Маляр, на востоке Бахмутского направления защитники перехватили оперативную инициативу на этом участке фронта.

Противник пытается удержать занятые позиции, проводит контратаки, но постепенно отступает после понесенных потерь.