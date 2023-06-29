ВОЙНА В Украине На Бахмутском направлении армия Украины полностью перехватила стратегическую инициативу

2023-06-29 15:37

Спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев заявил, что украинские защитники на Бахмутском направлении перехватили стратегическую инициативу. ВСУ ведут наступление широким фронтом. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

По словам Ковалева, Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Он рассказал, что на направлении Ровнополь-Владино на границе Донецкой и Запорожской областей ВСУ имели частичный успех и закрепляются на достигнутых рубежах.

"Наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника. Осуществляют меры контрбатарейной борьбы. Российские оккупационные войска оказывают яростное сопротивление. В то же время враг отмечает значительные потери в личном составе и технике", - отметил Ковалев.

Кроме того, продолжаются ожесточенные бои на Бахмутском направлении. На указанном участке фронта ВСУ перехватили стратегическую инициативу.

Как сообщил Ковалев, на Бахмутском направлении украинские воины ведут наступательные действия по широкому фронту. На флангах города Бахмут ВСУ продолжают оказывать давление на противника, выбивают из ранее захваченных рубежей.