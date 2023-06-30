Спорт Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри снова переносится на неопределенный срок

2023-06-30 17:32

Объединительный бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри снова переносится. Об этом сообщает журналист talkSPORT Саймон Джордан.

По его данным, украинский чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе и британский обладатель титула WBC до сих пор не получили от организаторов никакого предложения по поединку.

"Мне сказали, что Фьюри не сразится в Саудовской Аравии в декабре. И до организации очень далеко.

Я был тем, кто говорил о вечере бокса в декабре с участием четырех боксеров.

Никаких предложений не поступало. Их можно сделать относительно быстро, но их не было. Дискуссии продолжаются, но относительно надежные источники сообщили мне, что в декабре ничего не произойдет", - сказал Саймон.