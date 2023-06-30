Спорт Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри снова переносится на неопределенный срок

2023-06-30 17:32

Объединительный бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри снова переносится. Об этом сообщает журналист talkSPORT Саймон Джордан.

По его данным, украинский чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе и британский обладатель титула WBC до сих пор не получили от организаторов никакого предложения по поединку.

"Мне сказали, что Фьюри не сразится в Саудовской Аравии в декабре. И до организации очень далеко.

Я был тем, кто говорил о вечере бокса в декабре с участием четырех боксеров.

Никаких предложений не поступало. Их можно сделать относительно быстро, но их не было. Дискуссии продолжаются, но относительно надежные источники сообщили мне, что в декабре ничего не произойдет", - сказал Саймон.

subscriber subscriber

Еще по теме

Тайсон Фьюри заявил, что готов провести сразу два боя за один вечер

2023-06-16 10:27

Александр Усик встал на защиту своего бывшего соперника Энтони Джошуа

2023-06-08 10:27

"Пусть не врет. Задолбал": Усик резко отреагировал на слова Фьюри

2023-06-05 18:26

Усик вместо Дюбуа может встретиться с Уайлдером

2023-05-16 21:37

Еще новости в разделе "Спорт"

Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри снова переносится на неопределенный срок

2023-06-30 17:32

Диллиан Уайт обвинил промоутера Джошуа в мошенничестве и отказался от боя

2023-06-29 10:27

Главный тренер Арсенала пояснил, почему перекупил у Мансити Александра Зинченко

2023-06-27 13:35

Еще одна звезда Челси отправится в Саудовскую Аравию и станет одноклубником Роналду

2023-06-23 17:32
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри снова переносится на неопределенный срок 2023-06-30 17:32
Диллиан Уайт обвинил промоутера Джошуа в мошенничестве и отказался от боя 2023-06-29 10:27
Главный тренер Арсенала пояснил, почему перекупил у Мансити Александра Зинченко 2023-06-27 13:35
Еще одна звезда Челси отправится в Саудовскую Аравию и станет одноклубником Роналду 2023-06-23 17:32