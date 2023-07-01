ВОЙНА В Украине Залужный "на пальцах" объяснил, почему F-16 нужны уже сейчас

2023-07-01 10:30

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, ранее раскритиковавший западных военных, недовольных медленным контрнаступлением, также отметил, что Украине было важно на данном этапе получить современную авиацию.

В интервью The Washington Post Залужный подчеркнул, что в любой военной доктрине, НАТО или России, прописана поддержка наступающих войск с воздуха, но ВСУ такую помощь до сих пор не предоставили. "А Украина, переходя к наступательным операциям, какой доктрины должна придерживаться? НАТО? Российской Федерации? Или это уже не ваше дело?" - справедливо заметил украинский Главнокомандующий.

Затем Залужный показал журналистам на своем экране в командном пункте активность западной и российской авиации у границ Украины, подчеркнув, что самолетов стран НАТО гораздо больше, задавшись вопросом, почему бы Украине не передать хотя бы треть этой западной авиации.

В материале говорится, что современный российский парк Су-35 имеет более совершенные радары и ракетную дальность, чем старые украинские МиГи.

Без эффективной поддержки авиации ВСУ на земле становятся более легкой мишенью для оккупантов. "Никто не говорит, что завтра мы должны перевооружиться и получить 120 самолетов. Мне не нужно 120 самолетов. Я не собираюсь угрожать всему миру. Достаточно будет очень ограниченного количества. Но они нужны. Потому что другого пути нет. Потому что противник использует другое поколение авиации. Это как если бы мы сейчас пошли в наступление с луками и стрелами, и все сказали бы: "Ты что, спятил?" А с этим вопросом: "Нет, нет", - объяснил Залужный.

Контрнаступление ВСУ и F-16 для Украины - главное

ВСУ пошли в наступление на юге и востоке страны в начале июня. Правда, до сих пор бои имели, скорее, разведочный характер с целью "прощупывания" российской обороны и подготовки к главному удару.

Из-за минных ограждений и того, что нерешительность Запада по предоставлению Украине дальнобойного вооружения и танков дала возможность русским в течение большого времени хорошо окопаться, бойцы ВСУ часто продвигаются вперед ценой собственной жизни.

Кроме того, эксперты и военные неоднократно настаивали, что без эффективной поддержки с воздуха украинские войска, уже оснащенные западными БМП и танками, все еще остаются уязвимыми для противника.

В то же время Россия перебросила к линии фронта дополнительный парк своей боевой авиации, которую Генштаб ВС РФ уже начал использовать вместо артиллерии.

Страны Запада только месяц назад утвердили "коалицию" по предоставлению Украине F-16, на чем Украина настаивала последние полгода. В лучшем случае эти самолеты попадут на фронт не раньше 2024 года.

Вместе с тем Белый дом, несмотря на конкретные "сигналы" от ведущих конгрессменов, отказывается отправлять Украине ракеты ATACMS на 300 км, необходимые для освобождения Крыма.

Из-за нехватки вооружения, в некоторых случаях даже отсутствия паритета с врагом в артиллерии, ВСУ продвигаются по фронту медленно, что "тревожит" западных аналитиков и военных, желавших видеть более быстрый результат, как это было, к примеру, с Харьковской операцией. В ответ Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал не делать из войны "шоу", подчеркнув, что "каждый метр дается кровью".