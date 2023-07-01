ВОЙНА В Украине Укрпочта сообщила о повышении тарифов с 1 июля

2023-07-01 16:30

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" сообщила о повышении тарифов на отправку посылок с 1 июля.

Соответствующее сообщение пресс-служба компании разослала в пятницу, 30 июня.

Так, уже с 1 июня Укрпочта частично пересмотрит стоимость доставки посылок по Украине и за ее пределами.

В среднем доставка "Укрпочта Экспресс" подорожает на 10 гривен в пределах области и на 8 гривен в пределах страны.

"Укрпочта Стандарт" подорожает также на 10 гривен в пределах области и на 7 гривен в пределах Украины.

Также изменения коснутся и других услуг. На 5 грн вырастет стоимость услуги "Укрпочта Документы" и стоимость курьерского забора или доставки.

С 1 июля изменится стоимость доставки "мелких пакетов рекомендованных" на все зоны и на доставку посылок в 7 стран Ближнего Востока, в частности Алжира, Афганистана, Катара, Кувейта, Омана, Саудовской Аравии и Туниса. Подорожание составит 10% от нынешнего тарифа.

В то же время для корпоративных клиентов Укрпочты продолжает действовать гибкая система скидок.

Например, с 1 апреля "Укрпочта" предоставляет услугу приоритетной доставки "Мелкие пакеты Prime" в 70 ключевых стран мира. Использование именно этой новой услуги дает возможность клиенту получить более низкий тариф до 18%.

Также, в почтовой компании отмечают, что даже после пересмотра стоимости тарифы "Укрпочты" остаются доступными и ниже по сравнению с конкурентами на 20-30%.

Кроме того, с 1 июля 2023 года Укрпочта откажется от одной из услуг - больше не будет принимать и доставлять бандероли.