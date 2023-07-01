Укрпочта сообщила о повышении тарифов с 1 июля

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" сообщила о повышении тарифов на отправку посылок с 1 июля.
Соответствующее сообщение пресс-служба компании разослала в пятницу, 30 июня.
Так, уже с 1 июня Укрпочта частично пересмотрит стоимость доставки посылок по Украине и за ее пределами.
В среднем доставка "Укрпочта Экспресс" подорожает на 10 гривен в пределах области и на 8 гривен в пределах страны.
"Укрпочта Стандарт" подорожает также на 10 гривен в пределах области и на 7 гривен в пределах Украины.
Также изменения коснутся и других услуг. На 5 грн вырастет стоимость услуги "Укрпочта Документы" и стоимость курьерского забора или доставки.
С 1 июля изменится стоимость доставки "мелких пакетов рекомендованных" на все зоны и на доставку посылок в 7 стран Ближнего Востока, в частности Алжира, Афганистана, Катара, Кувейта, Омана, Саудовской Аравии и Туниса. Подорожание составит 10% от нынешнего тарифа.
В то же время для корпоративных клиентов Укрпочты продолжает действовать гибкая система скидок.
Например, с 1 апреля "Укрпочта" предоставляет услугу приоритетной доставки "Мелкие пакеты Prime" в 70 ключевых стран мира. Использование именно этой новой услуги дает возможность клиенту получить более низкий тариф до 18%.
Также, в почтовой компании отмечают, что даже после пересмотра стоимости тарифы "Укрпочты" остаются доступными и ниже по сравнению с конкурентами на 20-30%.
Кроме того, с 1 июля 2023 года Укрпочта откажется от одной из услуг - больше не будет принимать и доставлять бандероли.