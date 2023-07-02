ВОЙНА В Украине «Это меня ужасно раздражает». Валерий Залужный дал эксклюзивное интервью Washington Post о контрнаступлении

2023-07-02 10:30



Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный дал интервью американскому изданию The Washington Post, в котором рассказал о текущем развитии войны в Украине и о потребностях украинской армии. Forbes выбрал главное.

О контрнаступлении и нетерпении Запада

Залужный сказал, что «его ужасно раздражает», когда он слышит, что длительное контрнаступление Украины на востоке и юге началось медленнее, чем ожидалось. Каждый день украинские войска отвоевывают территории, говорит генерал, даже если это всего 500 метров.

«Это не шоу, – подчеркивает Залужный. – Это не шоу, которое смотрит весь мир и делает ставки или что-то еще. Каждый день каждый метр дается нам кровью».

«Без полного укомплектования всего необходимого эти планы совершенно недостижимы, – добавляет он, имея в виду цели контрнаступления. – Но их выполняют. Да, может не столь быстро, как герои боевиков или как хочется наблюдателям, но это их проблемы».

О боеприпасах и самолетах

Залужный отмечает, что согласно доктрине НАТО страны Альянса никогда не пойдут в наступление без преимущества в воздухе, но этого ожидают от Украины.

«А Украина? В своем контрнаступлении чьей доктрины ей придерживаться? – спрашивает господин Залужный. – Натовской? Российской? Или это никого не касается? У вас есть своя доктрина. У вас есть танки, пушки и определенное количество боевых машин. Вы можете. Как это называется?».

По словам Залужного, его армия должна использовать по крайней мере столько же боеприпасов, сколько враг, но страна-агрессор опережает Украину в десятки раз по этой статье. Все из-за ограниченности ресурсов.

Генерал ВСУ говорит, что он еженедельно рассказывает о своих опасениях американскому генералу Марку Милли, которого считает другом и которого уважает.

«Он их полностью понимает и разделяет. Думаю, он может помочь мне их развеять», – говорит Залужный.

В беседах с Милли Залужный откровенно говорит о последствиях задержек и недостач: «У нас есть договоренность: 24/7 мы на связи. Поэтому я иногда могу позвонить и сказать, что если мы не получим 100 000 боеприпасов в неделю, то 1000 человек погибнет. Я прошу его понять мое положение».

Впрочем, и сам Залужный понимает, что «не Милли решает, получим ли мы самолеты».

«Но проблема в том, что пока эти решения принимаются, много людей умирают каждый день. Много. Только потому, что нет решений», – констатирует Залужный.

О танках

На вопрос об уничтоженных новых танках Залужный признает этот факт, но добавляет: «Нам не давали «Леопарды», чтобы мы на них на парадах катались или чтобы с ними политики и звезды фотографировались. Нам их дали для войны. А на войне «Леопард» – это цель».

О ППК «Вагнер»

Когда Залужного спросили о том, как на войну повлияла попытка государственного переворота Евгения Пригожина, он сказал, что «вагнеровцы» вышли с передовой еще до событий в России. Поэтому особых изменений он не заметил: «Мы не почувствовали, что их оборона стала слабее».

О страхах и ядерной угрозе

«У меня много страхов, и «Вагнер» один из них, – отвечает Залужный на вопрос об угрозах и опасениях. – Если мы начнем говорить обо всех, у меня голова пойдет кругом… Наша задача – подготовиться к худшим и вероятным сценариям. И мы попытаемся минимизировать возможные последствия того, что может произойти.

Останавливает ли Залужного возможность подрыва Запорожской АЭС ?

«Отнюдь, – отвечает генерал. – Мы выполняем свою работу. Все эти внешние сигналы подаются по определенной причине: бойтесь ядерного удара. Что ж, нам из-за этого надо сдаться?».