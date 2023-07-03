ВОЙНА В Украине У Зеленского назвали единственный способ не допустить теракт на территории Запорожской АЭС

2023-07-03 08:26

Мировые лидеры должны предупредить московию о том, что любой теракт на территории ЗАЭС будет приравнен к использованию тактического ядерного оружия. Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"От теракта на крупнейшей атомной станции Европы нас отделяет только одно общее публичное заявление от лидеров глобального мира: "Любая российская провокация на ЗАЭС мгновенно будет приравнена к использованию тактического ядерного оружия с соответствующими конкретными последствиями", - отметил Подоляк.

В то же время он констатирует, что сейчас Украина слышит от международного сообщества лишь "абсолютную и красноречивую тишину".

Напомним, на прошлой неделе президент Владимир Зеленский сообщил, что россия готовится совершить теракт на Запорожской АЭС, который может привести к выбросу радиации.

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