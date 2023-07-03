ВОЙНА В Украине роССия может взорвать Запорожскую АЭC, - Times

2023-07-03 22:05

Российский диктатор Владимир Путин может распорядиться взорвать Запорожскую атомную электростанцию, чтобы укрепить свои пошатнувшиеся позиции.

Об этом пишет британская газета Times.

"Путину, как авторитарному правителю, важно сохранять лицо в глазах своих сторонников. Однако ход войны, развязывание которой само по себе уже было "огромной стратегической ошибкой", и недавняя попытка мятежа могут подтолкнуть Путина к каким-то радикальным шагам", - говорится в сообщении.

Никаких реальных успехов на фронтах путинская армия уже давно предъявить публике не может. Это бьет по имиджу удачливого и решительного лидера, а события 24 июня дополнительно продемонстрировали шаткость позиций Путина: российская армия почти не оказывала сопротивления "вагнеровцам" Пригожина, а люди в Ростове "с энтузиазмом приветствовали наемников".

"Это опасный момент для путинского режима и, следовательно, момент повышенной опасности для региона. Чтобы вернуть расположение политической фортуны, г-н Путин может поддаться искушению обострить войну в надежде на быстрые победы", — рассуждает Times.

"Его армия уже взорвала плотину гидроэлектростанции в Каховке (хотя Россия это незатейливо отрицает). Вполне возможно, что у них есть и план удара по Запорожской атомной электростанции", — продолжает издание.

Об угрозе диверсии россиян на оккупированной ими ЗАЭС давно говорят украинские власти. Россия эти подозрения отметает.

Times отмечает, что в пользу этих подозрений говорит и постепенный вывод военных и персонала со станции, сообщения о котором появлялись в последние дни.

По мнению Times, страны НАТО должны решительно предупредить Москву, что не оставят без ответа диверсию на АЭС с потенциально катастрофическими последствиями. Каким может быть этот ответ, газета предположить не пытается.