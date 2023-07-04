ВОЙНА В Украине Несмотря на обещания партнеров учения на F-16 не начались - Кулеба

2023-07-04 16:05


Обучение украинских пилотов на истребителях F-16 не начались в июне, несмотря на обещания, которые давали Украине.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире информационного телемарафона. Он рассчитывал на то, что украинская армия получит самолеты уже в первые месяцы 2024 года, однако сейчас этот график начинает смещаться.

"Я исходил из того, что в июне должны были начаться тренировки, как нам это первоначально обещали. В июне тренировки пилотов не начались. Это означает, что график тренировки начинает сдвигаться. Мы работаем сейчас со всеми причастными сторонами, со всеми странами, которые участвуют в авиационной коалиции, чтобы максимально ускорить процесс", - добавил Кулеба.

Речь идет об обучении пилотов и инженеров, а также о подготовке инфраструктуры и принятии правовых решений, необходимых для передачи самолетов. "Серьезная очень работа, начинать ее надо было еще вчера, но не так случилось, как думалось", - добавил министр.

В то же время Кулеба не видит в этом политического решения тормозить процесс - министр объясняет, что тот является очень сложным и требует координации многих элементов.

Истребители F-16 для Украины: что известно

Напомним, что власти и военные долгое время призывали западных партнеров передать Украине современные истребители. В конце апреля президент Владимир Зеленский объявил, что контрнаступление ВСУ начнется без этих самолетов.

Была создана "коалиция" по предоставлению Украине F-16, ее возглавили Дания и Нидерланды. Министр обороны Алексей Резников сообщал, что Украина сможет получить не раньше Нового года.

На днях Зеленский сказал, что графика обучения украинских пилотов на западных истребителях F-16 еще нет. По его мнению, некоторые партнеры по неизвестным причинам затягивают с этим.

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