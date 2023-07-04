ВОЙНА В Украине Разведка Британии сообщила о тактике рф, которая замедляет контрнаступление Украины

2023-07-04 22:35

Россия усовершенствовала тактику, направленную на замедление бронетанковых контрнаступательных операций украинских Сил обороны на юге, сообщили в британской разведке.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании за 4 июля, опубликованном в Twitter.

Как отметили в ведомстве, в рамках своей тактики Россия активно использует противотанковые мины.

Причем на некоторых участках плотность минных полей указывает на то, что российские оккупационные войска использовали гораздо больше мин, чем это предусмотрено военной доктриной РФ.

Замедлив наступление Сил обороны Украины, Россия попыталась нанести удары по украинской бронетехнике с помощью беспилотников, боевых вертолетов и артиллерии, добавили в разведке.

"Хотя Россия достигла определенного успеха в этом подходе на ранних стадиях украинского контрнаступления, ее силы продолжают страдать от ключевых недостатков, особенно от перегруженности подразделений и недостатка артиллерийских боеприпасов", – говорится в обзоре.

За последнее время многочисленные западные СМИ публиковали материалы со ссылкой на анонимных чиновников, где утверждали, якобы украинское контрнаступление "началось медленно".

Публично западные чиновники признавали, что украинские контрнаступательные операции действительно продвигаются медленнее, чем прогнозировали ранее, но отмечали, что эта ситуация не должна удивлять.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Washington Post, которое вышло на прошлой неделе, заявил, что за деоккупацию каждого метра украинской земли воины платят кровью, поэтому его раздражают внешние комментарии о том, что контрнаступление происходит медленнее, чем ожидалось.