ВОЙНА В Украине «Все развивается по утвержденному плану». Сырский о контрнаступлении Украины

2023-07-05 16:05

Контрнаступление ВСУ разворачивается по плану, Украина еще не задействовала весь свой потенциал.

Об этом командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский и командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский заявили в интервью ABC News.

«Мы все хотим достичь этого результата, но пока все развивается согласно планам, которые были разработаны и утверждены. Я бы назвал это естественным процессом достижения нашей победы без всякого давления или подталкивания с чьей-то стороны», — сказал Сырский.

На вопрос, уверен ли он в том, что Украина сможет вернуть под свой полный контроль Бахмут, генерал ответил: «Да, конечно». По его словам, сейчас потери россиян в восемь, а то и в десять раз больше, в том числе в живой силе.

Тарнавский также говорит, что ситуация на юге «стабильная», но Силы обороны сталкиваются с большими заминированными оккупантами полями, ракетными и авиаударами.

«Россияне целенаправленно бьют по западной технике. Они пытаются уничтожить как можно больше техники. Для них это является приоритетом», — констатировал он.

4 июля в ВСУ заявили, что на Бердянском направлении зафиксировано наибольшее продвижение в глубину обороны россиян — до двух километров. Силы обороны продвигаются на юге и по южному флангу вокруг Бахмута.

Минобороны Украины сообщало об освобождении девяти населенных пунктов на юге и востоке в июне. Также Силы обороны подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой Донецкой области, оккупированных Россией в 2014 году.