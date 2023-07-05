ВОЙНА В Украине Радиационный фон в Украине сегодня в пределах нормы - что происходит на ЗАЭС

2023-07-05 12:28

Радиационный фон находится в пределах нормы. Об этом сообщило Министерство внутренних дел со ссылкой на данные Укргидрометцентра в среду, 5 июля.

"В 30 км зоне вокруг РАЭС, ХАЭС, ЗАЭС, ПУАЭС и территориях, загрязненных в результате Чернобыльской катастрофы (кроме зоны отчуждения ЧАЭС), зарегистрированные показатели находятся в пределах среднемесячных величин", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что это свидетельствует об отсутствии новых аварийных ситуаций на ядерно-опасных объектах Украины и об отсутствии трансграничного переноса через территорию Украины радиоактивно загрязненных воздушных масс, способных изменить естественный радиационный фон.

В свою очередь глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко сообщил в Telegram, что Запорожская АЭС работает в обычном режиме.

"На данный момент ЗАЭС работает в штатном режиме. Значительные перемещения живой силы и техники оккупантов не зафиксированы", - отметил он.

Кроме того, по данным Энергоатома, уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС - стабилен.

"Несмотря на подрыв российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, ситуация остается стабильной и контролируемой. По состоянию на 08:00 5 июля уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС без изменений. Сейчас он составляет 16,56 м", - говорится в сообщении.

 

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