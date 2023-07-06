ВОЙНА В Украине Враг уже потерял в Украине половину своей боеспособности - власти Британии раскрыли правду об оккупантах

2023-07-06 09:31

Вражеская армия уже потеряла половину своей боеспособности во время войны против Украины. Тем временем главный удар контрнаступления ВСУ еще впереди. Об этом заявил начальник Штаба обороны Британии адмирал Тони Радакин во время слушаний в британском парламенте, сообщает издание Financial Times.

"роССия потеряла почти половину боеспособности своей армии", - подчеркнул британский чиновник.

Он отметил, что в 2022 году российская армия выпустила 10 млн. артиллерийских снарядов, но в лучшем случае может производить один миллион снарядов в год.

Кроме того, московия "потеряла 2500 танков, но в лучшем случае может производить 200 танков в год", добавил глава Штаба обороны.

Радакин отверг предположение о том, что контрнаступление Украины продвигается медленно. По его словам, оборона на россии "никогда не была единичным актом", а военная стратегия Украины "растягивать и наносить удары" постепенно ломала российские оборонные линии.

Радакин добавил, что плотность российских минных полей оказалась "сильнее, чем ожидалось". Более того - отсутствие украинского прикрытия с воздуха и недостаточность желаемой техники, осложнили наступательную кампанию ВСУ.

Однако он считает, что несправедливо привязывать Украину к конкретным временным рамкам и что "россия сейчас настолько слаба, что... не имеет сил для собственного контрнаступления".