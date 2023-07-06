ВОЙНА В Украине Институт изучения войны оценил вероятность и последствия ядерной провокации рф на ЗАЭС

2023-07-06 10:27

Несмотря на то, что официальные лица московии и Украины обострили свою риторику вокруг ситуации на Запорожской АЭС, враг вряд ли осуществит ядерную провокацию на ЗАЭС. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что эрефия больше сосредоточена на обвинениях Украины в безответственных действиях вокруг ЗАЭС, включая создание условий для возможной фальшивой атаки, чем на реальных действиях.



В отчете отмечается, что вероятность того, что рф сможет повлечь за собой масштабный радиационный инцидент мала, поскольку реакторы ЗАЭС были сконструированы таким образом, чтобы выдерживать значительные повреждения.



Украинские военные источники также подтверждали эту оценку и отметили, что даже если установленные оккупантами взрывные устройства сдетонируют, это критически не повредит реакторы, а скорее создаст ошибочное впечатление, что украинские силы произвели обстрел ЗАЭС.



Напомним, ранее Генштаб ВСУ сообщил, что на наружной кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства.