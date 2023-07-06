ВОЙНА В Украине рф лихорадочно перебрасывает силы под Бахмут, не может выйти из города: что происходит

2023-07-06 19:15

На Бахмутском направлении ситуация крайне активная, продолжается поединок за инициативу, рассказала в эфире телемарафона заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Она акцентировала, что в самом городе Бахмут "враг фактически находится в ловушке". "Потому что, с одной стороны, они большую часть города контролируют, а мы контролируем юго-западную только часть. Но они не могут передвигаться по городу, потому что наши Вооруженные силы им не дают это сделать. И они фактически из него и выйти не могут, потому что это тоже не дают осуществить наши Вооруженные силы. Вокруг Бахмута, по флангам, мы по южному флангу несколько продвигаемся, по северному флангу идут бои", - подчеркнула Маляр.

Заместитель министра обороны отметила, что после того, как украинские защитники начали продвижение вокруг Бахмута, враг вынужден подтягивать свои резервы, потому что "не собирается сдавать свои позиции так просто и не отказывается от задачи выйти в целом на границы Донецкой и Луганской областей". В то же время зафиксированы факты использования россиянами заградительных отрядов, потому что оккупанты целыми подразделениями покидают позиции.

"Вокруг Бахмута снова очень-очень горячо сейчас. В последние дни они (россияне - УНИАН) подтягивают туда десантно-штурмовые войска. И мы видим, что сейчас их военные отказываются идти в бой, покидают свои позиции. И мы зафиксировали уже, буквально сегодня, что они выставляют заградотряды, которые просто стреляют в спину своим, чтобы те не покидали позиции. То есть, ставки повышаются и ситуация очень серьезная. Уже просто покидают позиции целыми подразделениями. И сейчас у них паника. Это безусловно результат очень сложной, тщательной работы наших военных", - подчеркнула Маляр.

Она добавила, что на Лиманском направлении продолжаются ожесточенные бои - "там враг пытается наступать". На Таврическом направлении на определенных направлениях есть продвижение. "Это по сути "выгрызание" каждого метра земли...враг стягивает туда все что может, чтобы не дать нам продвигаться. Поэтому в тяжелых очень условиях, но наши там постепенно-постепенно продвигаются, и на юге, в том числе. На юге, там больше направлений нашего наступления и, собственно, мы по каждому движемся",- сказала Маляр.

Замминистра обороны подытожила общую ситуацию на фронте. "Мы постепенно, но все же продвигаемся. Враг ни на одном из направлений, где он наступает, не продвигается", - подчеркнула Маляр.

Ситуация в Бахмуте - актуальные новости по состоянию на вечер 5 июля

Сегодня 5 июля командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский рассказал, что Силы обороны имеют успехи на Бахмутском направлении. Он отметил, что на северных подступах к Бахмуту отбито ряд территорий и уничтожено значительное количество оккупантов.

В утреннем докладе спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев информировал, что севернее и южнее Бахмута украинские войска продолжают оказывать давление на противника, выбивают из ранее захваченных позиций. В результате наступательных действий Силы обороны имеют успех в районе Клещиевки на Бахмутском направлении. Отмечалось, что противник оказывает яростное сопротивление и несет огромные потери.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский информировал, что за последние сутки силы обороны на Таврическом направлении ликвидировали более двух рот российских оккупантов и уничтожили 25 единиц военной техники противника.