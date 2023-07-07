ВОЙНА В Украине В Великобритании уверены, что процесс вступления Украины в НАТО может быть ускорен

2023-07-07 20:34

В Великобритании и Польше считают, что процесс вступления Украины в НАТО может быть ускорен из-за того, что ВСУ уже имеют на вооружении оборудование, предоставленное альянсом, передает Голос Америки.

Отмечается, что министры иностранных дел Британии Джеймс Клеверли и его польский коллега Збигнев Рау выразили надежду, что Украину примут в НАТО по ускоренной процедуре, подобной той, которую использовала Финляндия, когда она присоединилась к альянсу в начале этого года.

"Позиция Польши здесь очень четкая. Мы хотим максимально приблизить Украину к альянсу в институциональном измерении. Адаптировать военно-политические структуры Украины к стандартным в альянсе", - заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау после переговоров со своим британским коллегой в Лондоне.

Клеверли добавил, что украинские военные имеют "большой опыт использования стандартного оборудования НАТО, доктрины НАТО и тактики НАТО", и это должно сократить время для присоединения к альянсу.

"Процесс, по которому Швеция и Финляндия подали заявку на присоединение, а Финляндия в конце концов уже присоединилась к НАТО, был сокращен, потому что мы признали, что они высокоспособные военные государства. И я думаю, что мы должны поразмышлять над этим, когда мы обсуждаем, какой процесс уместен для Украины. Но я думаю, что мы обязаны признать, насколько улучшилась их военная способность за последние 18 месяцев", – резюмировал Клеверли.