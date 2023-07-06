ВОЙНА В Украине Энергетикам удалось восстановить питание Запорожской АЭС с основной линии

2023-07-06 12:30

Энергетикам удалось восстановить питание Запорожской АЭС с основной высоковольтной линии 750 Кв. Об этом сказал президент НАЭК Энергоатом Петр Котин в эфире телемарафона.

"Сейчас питание на станции возобновлено и сегодня она питается от двух линий, одна 750 кВ, другая 330 кВ", - сказал Котин.

Он напомнил, что три дня назад была введена резервная линия 330 кВ, а в следующую ночь была повреждена основная линия, четыре месяца питавшая станцию. ЗАЭС перешла в режим частичного блэкаута, пока не были запитаны с резервной линии все энергоблоки.

Ранее появились фотографии неизвестных объектов на ЗАЭС. Сервис Planet Labs опубликовал спутниковые фото, подтверждающие появление загадочных предметов на крыше четвертого энергоблока.