ВОЙНА В Украине Медленнее, чем ожидалось: в Пентагоне высказались о контрнаступлении ВСУ

2023-07-08 16:30

Пока слишком рано делать выводы о перспективах Украины.

Контрнаступление Украины происходит медленнее, чем ожидалось. Впрочем, пока слишком рано делать выводы о перспективах ВСУ получить преимущества на поле боя.

Такое мнение высказал главный политический советник Пентагона Колин Кал, пишет Reuters.

"Слишком рано судить о том, как идет контрнаступление в ту или иную сторону, поскольку мы находимся в начале середины", — сказал Кал.

А грессорка Россия потратила месяцы, окопаясь в оборонных позициях, окружая их противопехотными минами и строя тяжелые вооруженные укрепления. В частности это сделало продвижение Украины на востоке и юге медленным и кровавым. Кал говорит, что россияне успешнее окопались, "чем это оценивали".

По его словам, украинские военные все еще исследуют российские линии на наличие слабых мест.

"Настоящей проверкой станет то, как быстро они смогут использовать эти слабые места, когда они их обнаружат", – добавил представитель Пентагона.

Также он выразил надежду, что имеющиеся боеприпасы помогут Украине обладать достаточной огневой мощью. Кроме того, некоторые официальные лица США на условиях анонимности отметили, что ВСУ располагает всем необходимым оружием, в том числе зарядами для разминирования и минными плугами.

"Мы хотим убедиться, что у украинцев достаточно артиллерии, чтобы держать их в бою в контексте нынешнего контрнаступления, и потому, что все идет немного медленнее, чем некоторые надеялись", — сказал Кал.

Напомним, аналитики Института изучения войны в своем новом отчете сообщили, что ВСУ добились тактических успехов в районе Бахмута. Также отмечается, что Министерство обороны России и другие российские источники утверждали, что украинские силы совершали наступательные операции вдоль границ Харьковской и Луганской областей.