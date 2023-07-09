ВОЙНА В Украине Легион "Свобода России" анонсировал еще один рейд на территорию рф

2023-07-09 09:30

Легион "Свобода России" планирует еще один рейд на территорию РФ в течение ближайшего месяца или около того.

Источник: командир Легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь" в интервью the Observer

Прямая речь: "В течение следующего месяца или около того будет еще один сюрприз. Это будет наша третья операция. После нее будет четвертая, и пятая. У нас амбициозные планы. Мы хотим освободить всю нашу территорию".

Детали: Издание отмечает, что бойцы Легиона планируют еще один рейд через границу в Россию и стремятся воспользоваться беспорядком внутри Кремля после мятежа Евгения Пригожина.

"Цезарь" описал недавнюю операцию его бойцов и Русского добровольческого корпуса возле города Шебекино в РФ как "локальный рейд и разведывательную операцию".

Как пишет издание, настоящее имя "Цезаря", 49-летнего бывшего тренера по фитнесу из Сочи и Санкт-Петербурга, - Максимилиан Андронников.

Он признал, что его ополчение может функционировать только с помощью украинских военных, но заявил, что, оказавшись на территории России, они принимают собственные независимые решения. По его словам, бронетехника легиона в основном была взята с российских складов, захваченных в Украине.