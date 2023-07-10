ВОЙНА В Украине ВСУ давят врага на Таврическом направлении: уничтожено еще две роты и десятки единиц военной техники

2023-07-10 09:37

Силы обороны продолжают уничтожать рашистов на Таврическом направлении, всего за сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский в Telegram.

Он отметил, что артиллерийские подразделения в течение суток выполнили 1437 огневых задач.

Уничтожены 23 единицы военной техники противника, в том числе: два танка, самоходная гаубица 2С19 Мста-С, БПЛА Орлан-10, БПЛА Мерлин, БПЛА Гранат-1, три самоходных артиллерийских установки 2С3 Акация, самоходная артиллерийская установка 2С7 Пион зенитный ракетный комплекс Тор, две самоходные гаубицы 2С5 Гиацинт-С, самоходная гаубица 2А36 Гиацинт-Б, РСЗО Торнадо, БМ-21 Град и автомобильная техника.

Кроме того, поражены три склада боеприпасов врага и пункт управления.