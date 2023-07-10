ВОЙНА В Украине Аналитики проанализировали темпы контрнаступления ВСУ и указали на нюанс

2023-07-10 21:37

Силы обороны Украины могут намеренно использовать медленный темп наступательных операций. Такая тактика позволяет сохранить боевую мощь и измотать врага.

Аналитики Института изучения войны отметили, что 9 июля украинские войска провели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта. Командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что украинские защитники успешно продолжают наступление на Бахмутском направлении. Украинские официальные лица сообщили, что Силы обороны продолжают вести контрнаступательные операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

Министерство обороны России и связанные с Кремлем блогеры заявили, что украинские силы проводили атаки в западной части Запорожской области. Один з военных блогеров утверждал, что украинские силы атакуют российские позиции небольшими группами и нацелены на тыл россиян, склады и инфраструктуру. Украинские военные также подтвердили, что они продолжают свои кампании по блокировке оккупантов на юге и востоке Украины.

В свою очередь Газета Wall Street Journal сообщила, что украинские силы пытаются ослабить оборону России перед освобождением территории, используя на более медленный темп наступления. Журналисты также отметили, что украинские силы сосредоточены на вытеснении российских войск из укреплений и минных полей, глубина которых превышает 24 км в некоторых районах оккупированной Россией территории.

Подполковник Алексей Телехин из 108-й бригады территориальной обороны Украины сообщил WSJ, что российские войска могут постоянно вводить пополнения, даже если украинские войска уничтожат целые подразделения. По оценкам ISW, российским силам не хватает оперативных резервов. Заявление Телехина, вероятно, относится к локальным тактическим резервам.

Еще один командир подразделения 108-й бригады территориальной обороны заявил, что нехватка бронетехники затрудняет продвижение украинских сил на хорошо подготовленные позиции. Источники WSJ также назвали отсутствие украинского превосходства в воздухе одним из факторов, замедляющих украинские контрнаступления.

Аналитики ISW все же считают, что нынешний темп украинского контрнаступления отражает преднамеренные усилия по сохранению боевой мощи Сил обороны Украины и истощению российской живой силы и техники за счет медленного продвижения.

Ситуация на фронте по состоянию на 9 июля 2023 - главные новости

В Гененеальном штабе ВСУ сообщили, что россияне сосредоточили основные усилия на четырех направлениях. Всего произошло 27 боев.

В то же время Силы обороны Украины ведут наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Украинские вооенны закрепляются на рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Кроме того, украинская авиация нанесла удар по личному составу россиян. В свою очереедь ракетные войска и артиллерия ударили по живой силе, вооружению и военной техники, поразив артиллерию и станции радиоэлектронной борьбы оккупантов.