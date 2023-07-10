ВОЙНА В Украине До 100 тысяч гривен: когда утвердят условия и порядок выплат военным

2023-07-10 18:26

 

В Украине до конца июля утвердят условия и порядок выплат военным.

Об этом сообщается на правительственном портале.

Так, в конце июня вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по отдельным вопросам, связанным с прохождением военной службы во время действия военного положения", в котором, в частности, говорится об утверждении дополнительных выплат военным.

В частности, военным предусмотрены следующие дополнительные выплаты:

100 тыс. гривен - раненым, находящимся на лечении, пленным, безвестно отсутствующим, интернированным, погибшим;

от 30 тыс. до 100 тыс. гривен – военнослужащим, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях и выполняют другие определенные задачи;

6000 гривен - военнослужащим срочной военной службы;

2350 гривен - курсантам.

При этом, как отмечается, размеры и порядок начисления выплат должен быть определен Кабмином. В администрации Госпогранслужбы сообщили, что это должно произойти до конца июля этого года.

 

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