В Украине до конца июля утвердят условия и порядок выплат военным.
Об этом сообщается на правительственном портале.
Так, в конце июня вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по отдельным вопросам, связанным с прохождением военной службы во время действия военного положения", в котором, в частности, говорится об утверждении дополнительных выплат военным.
В частности, военным предусмотрены следующие дополнительные выплаты:
100 тыс. гривен - раненым, находящимся на лечении, пленным, безвестно отсутствующим, интернированным, погибшим;
от 30 тыс. до 100 тыс. гривен – военнослужащим, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях и выполняют другие определенные задачи;
6000 гривен - военнослужащим срочной военной службы;
2350 гривен - курсантам.
При этом, как отмечается, размеры и порядок начисления выплат должен быть определен Кабмином. В администрации Госпогранслужбы сообщили, что это должно произойти до конца июля этого года.