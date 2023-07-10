ВОЙНА В Украине В девяти областях Украины зафиксировано отключение света, но дефицита генерации нет

2023-07-10 14:31

По состоянию на понедельник в девяти регионах Украины было зафиксировано отключение света из-за непогоды и обстрелов российских захватчиков. Об этом сообщило Минэнерго 10 июля.

Так, вчера были зафиксированы повреждения линий электропередачи из-за грозового шторма. Без света оставалась часть потребителей в Сумской, Черниговской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской областях. В Днепропетровской области из-за непогоды временно обесточивались 32 тысячи потребителей.

Сейчас остаются без света четыре населенных пункта в Черниговской области и 12 населенных пунктов - в Сумской области. Продолжаются восстановительные работы.

Из-за российских обстрелов обесточены 12 населенных пунктов в Донецкой области. Остается без света часть абонентов в Запорожской, Херсонской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях.

Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности. В рамках продолжающейся ремонтной кампании завершен плановый и ряд аварийных и текущих ремонтов на энергоблоках тепловой генерации. Электроэнергии, производимой электростанциями, вполне достаточно для покрытия потребностей потребителей. Дефицита нет.