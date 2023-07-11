ВОЙНА В Украине Украина вступит в НАТО без выполнения плана действий по членству - историческое решение принято!

2023-07-11 09:24

Страны-члены НАТО достигли консенсуса по устранению плана действий по членству (ПДЧ) на пути Украины к вступлению в Альянс. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter .

"После интенсивных переговоров союзники по НАТО достигли консенсуса по устранению ПДЧ с пути Украины к членству. Я приветствую это долгожданное решение, которое сокращает наш путь в НАТО", - написал он.

Кулеба также отметил, что это самый лучший момент, чтобы внести ясность относительно приглашения Украины стать членом НАТО.

План действий по членству в НАТО - это программа принятия новых членов в Альянс. Начата в апреле 1999 года. Предназначена для помощи странам, которые намерены стать членами НАТО. Программа предусматривает получение странами-кандидатами обратной связи по поводу их действий, связанных с подготовкой к членству в НАТО и соблюдением стандартов Альянса по всем основным направлениям - политическим, экономическим, военным, правовым.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал американского лидера Джо Байдена пригласить Украину в НАТО сейчас, даже если стать членом Альянса она сможет только после окончания войны против московии.