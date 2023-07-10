Спорт Капитан «Шахтера» Андрей Пятов завершил карьеру и перешел в тренерский штаб

2023-07-10 15:39

Капітан «Шахтаря» Андрій Пятов завершив кар’єру футболіста та увійшов до тренерського штабу «гірників». 6 серпня в Лондоні голкіпер зіграє з «Тоттенгемом» свій прощальний матч.

Андрій Пятов провів у складі «Шахтаря» 482 матчі – це третій показник в історії клубу та найбільша кількість ігор серед воротарів.

Разом із командою він завоював 28 трофеїв – і це абсолютний рекорд клубу всіх часів!

16 років Андрій Пятов писав історію «Шахтаря», а разом з цим – усього українського футболу. За цей час він став найкращим воротарем країни, капітаном та легендою «гірників», найтитулованішим гравцем в історії команди, взірцем професіоналізму та безмежної відданості клубу.

Його пристрасть до футболу, сильний характер і готовність жертвувати всім заради команди, його сміливу та надійну гру, вражаючу стійкість у найважчих ситуаціях, його жагу до перемог завжди цінували й цінуватимуть уболівальники «Шахтаря».
Андрію, дякуємо тобі за ці неймовірні 16 років: за десятки трофеїв та сотні перемог, за тисячі незабутніх моментів на футбольному полі, за безмежну кількість яскравих емоцій, за справжню любов та повагу до «Шахтаря»! Це була красива історія, Капітане!

subscriber subscriber

Еще по теме

Новым наставником луганской Зари стал бывший игрок донецкого Шахтера

2023-07-05 11:21

22-летний полузащитник сборной Украины перешёл в лондонский "Челси" и побил рекорд Андрея Шевченко

2023-01-17 10:25

Шахтер передал 100 тыс долларов для восстановления уничтоженного оккупантами стадиона в Ирпене

2022-11-09 11:35

Европейская ассоциация футбольных клубов передаст Украине миллион евро

2022-03-30 13:33

Еще новости в разделе "Спорт"

Капитан «Шахтера» Андрей Пятов завершил карьеру и перешел в тренерский штаб

2023-07-10 15:39

Патрик Ван Леувен сформировал новый тренерский штаб Шахтера и включил в него Блохина

2023-07-07 16:31

Испания – Украина: где смотреть и ставки букмекеров на полуфинал молодежного Евро-2023

2023-07-05 20:05

Новым наставником луганской Зари стал бывший игрок донецкого Шахтера

2023-07-05 11:21
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Капитан «Шахтера» Андрей Пятов завершил карьеру и перешел в тренерский штаб 2023-07-10 15:39
Патрик Ван Леувен сформировал новый тренерский штаб Шахтера и включил в него Блохина 2023-07-07 16:31
Испания – Украина: где смотреть и ставки букмекеров на полуфинал молодежного Евро-2023 2023-07-05 20:05
Новым наставником луганской Зари стал бывший игрок донецкого Шахтера 2023-07-05 11:21