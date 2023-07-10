Спорт Капитан «Шахтера» Андрей Пятов завершил карьеру и перешел в тренерский штаб

2023-07-10 15:39

Капітан «Шахтаря» Андрій Пятов завершив кар’єру футболіста та увійшов до тренерського штабу «гірників». 6 серпня в Лондоні голкіпер зіграє з «Тоттенгемом» свій прощальний матч.

Андрій Пятов провів у складі «Шахтаря» 482 матчі – це третій показник в історії клубу та найбільша кількість ігор серед воротарів.

Разом із командою він завоював 28 трофеїв – і це абсолютний рекорд клубу всіх часів!

16 років Андрій Пятов писав історію «Шахтаря», а разом з цим – усього українського футболу. За цей час він став найкращим воротарем країни, капітаном та легендою «гірників», найтитулованішим гравцем в історії команди, взірцем професіоналізму та безмежної відданості клубу.

Його пристрасть до футболу, сильний характер і готовність жертвувати всім заради команди, його сміливу та надійну гру, вражаючу стійкість у найважчих ситуаціях, його жагу до перемог завжди цінували й цінуватимуть уболівальники «Шахтаря».

Андрію, дякуємо тобі за ці неймовірні 16 років: за десятки трофеїв та сотні перемог, за тисячі незабутніх моментів на футбольному полі, за безмежну кількість яскравих емоцій, за справжню любов та повагу до «Шахтаря»! Це була красива історія, Капітане!