ВОЙНА В Украине роССия должна вывести свои войска с ЗАЭС, их присутствие угрожает безопасности станции - Столтенберг

2023-07-11 20:04

 

россия должна немедленно вывести свои войска из Запорожской атомной электростанции, поскольку их действия подрывает безопасность крупнейшей АЭС в Европе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге перед началом Вильнюсского саммита.

Цитата

"Относительно ситуации в Запорожье. Наше сообщение для россии заключается в том, что она должна вывести оттуда свои силы. Потому что, то, как они сейчас ведут себя в Запорожье, подрывает безопасность крупнейшей электростанции в Европе", - подчеркнул Столтенберг.

Детали

Генсек подчеркнул, что ядерная риторика россии является "безрассудной" и "опасной". Он отметил, что страна-агрессор должна знать, что "ядерную войну никогда нельзя выиграть и никогда ее нельзя вести".

"Союзники НАТО также внимательно следят за тем, что делает россия. Мы осуждаем объявление о размещении россией тактического ядерного оружия в беларуси. Пока что мы не видели изменений в позиции российского ядерного развертывания, которые требовали бы каких-либо изменений с нашей стороны", - сказал он, добавив, что Альянс "готов защитить каждого союзника от любой потенциальной угрозы".

Напомним

Президенты Польши, Латвии и Литвы Анджей Дуда, Эглис Левитс и Гитанас Науседа 7 июля написали письмо Генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу и партнерам по Альянсу, в котором призвали принять меры для противодействия угрозам, возникающим в связи с агрессивными действиями россии и меняющейся ситуацией в Беларуси.

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