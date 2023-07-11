ВОЙНА В Украине ISW: ВСУ за 5 недель освободили столько территории, сколько роССияне захватили за полгода

2023-07-11 20:48

 

Институт изучения войны (ISW) подсчитал, что Вооруженные силы Украины за 5 недель контрнаступления освободили столько территории, сколько россияне захватили за полгода.

Детали

Украинские официальные лица заявили 10 июля, что Силы обороны имеют огневой контроль над Бахмутом и российскими наземными линиями связи вокруг города.

Как украинские, так и российские источники в последние дни указывают на то, что Украина завоевывает позиции в районе Бахмута и на его юго-западных флангах, включая специфические особенности рельефа, которые могут дать украинским силам огневое преимущество.

Кроме того, аналитики пишут, что украинские войска 10 июля проводили контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта.

С начала украинского контрнаступления 4 июня, по подсчетам ISW, сделанным на основе собственных данных контроля местности, украинские войска отвоевали примерно 253 квадратных километра территории. В обзоре уточняют, что украинские данные отличаются от данных ISW из-за разных подходов к подсчетам.

Таким образом, с 1 января российские войска захватили в общей сложности 282 квадратных километра на всей территории боевых действий.

За 5 недель украинские силы освободили почти столько же территории, сколько российские войска захватили за 6 месяцев.

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