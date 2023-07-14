ВОЙНА В Украине Как в Украине изменился порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации

2023-07-14 18:28

Кабинет Министров снова изменил порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время. В частности, расширен перечень сфер, работники которых могут быть забронированы, и установлены сроки рассмотрения обращений предприятий по определению их критически важными. Об этом  сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Принятые правительством изменения предусматривают:

  • суммы ЕСВ теперь будут учитываться в одном из критериев для определения предприятия критически важным. Критерий предусматривает уплату предприятием в течение года налогов, сборов, платежей (кроме таможенных платежей) на сумму более 1,5 млн евро.
  • предприятия ветеринарной медицины, казенных предприятий пробирного контроля могут быть признаны критически важными в случае соответствия двум или более критериям.
  • применение единого подхода к определению количества военнообязанных, подлежащих бронированию и работающих в органах местного самоуправления и государственных органах.

Обращение предприятий, учреждений и организаций по определению их критически важными должно быть рассмотрено государственными органами в срок до 10 рабочих дней с момента получения.

Для признания критически важными (дающими право на бронирование сотрудников) предприятия должны соответствовать трем или более критериям из семи. Среди критериев, в частности - размер уплаченных налогов и сборов, отсутствие задолженности по уплате ЕСВ, важность значения в области национальной экономики или удовлетворение потребностей территориальной общины и т.д. При этом предприятия, учреждения и организации отдельных отраслей и сфер должны соответствовать двум и более критериям.

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Как в Украине изменился порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации 2023-07-14 18:28
Як допоможуть Україні на фронті передані союзниками надсучасні далекобійні ракети SCALP 2023-07-14 17:32