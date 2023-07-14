Как в Украине изменился порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации

Кабинет Министров снова изменил порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время. В частности, расширен перечень сфер, работники которых могут быть забронированы, и установлены сроки рассмотрения обращений предприятий по определению их критически важными. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Принятые правительством изменения предусматривают:
Обращение предприятий, учреждений и организаций по определению их критически важными должно быть рассмотрено государственными органами в срок до 10 рабочих дней с момента получения.
Для признания критически важными (дающими право на бронирование сотрудников) предприятия должны соответствовать трем или более критериям из семи. Среди критериев, в частности - размер уплаченных налогов и сборов, отсутствие задолженности по уплате ЕСВ, важность значения в области национальной экономики или удовлетворение потребностей территориальной общины и т.д. При этом предприятия, учреждения и организации отдельных отраслей и сфер должны соответствовать двум и более критериям.