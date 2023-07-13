Итоги саммита НАТО в Вильнюсе: Какие именно гарантии безопасности предоставят Украине страны G7

Страны Большой семерки согласовали совместную декларацию о долгосрочной безопасности и экономической поддержке Украины. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.
"Имеем мощные оборонные договоренности и согласованную странами G7 Совместную декларацию поддержки Украины. Она является важным шагом к заключению системы двусторонних договоров безопасности между Украиной и отдельными странами-гарантами по гарантиям безопасности для нашего государства", - написал он.
По словам руководителя ОП, декларация - это общий продукт, учитывающий как потребности Украины, так и возможности партнеров. Документ является рамочным. И следующим шагом станет заключение системы двусторонних договоров безопасности между Украиной и отдельными странами-гарантами, объединенных рамками многостороннего взаимодействия.
Гарантии безопасности включают в себя следующие компоненты:
"Этот документ открыт и дает возможность другим странам не из числа G7 приобщиться к гарантиям безопасности. Декларация - первый документ, символизирующий наличие "зонтика" в виде гарантий безопасности", - отметил Ермак.
По его словам, важно, чтобы до саммита НАТО в Вашингтоне 2024 года Украина победила в войне и подписала гарантии безопасности для нашего государства. Они будут действовать до вступления страны в НАТО.