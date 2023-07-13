ВОЙНА В Украине Итоги саммита НАТО в Вильнюсе: Какие именно гарантии безопасности предоставят Украине страны G7

2023-07-13 09:31

Страны Большой семерки согласовали совместную декларацию о долгосрочной безопасности и экономической поддержке Украины. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

"Имеем мощные оборонные договоренности и согласованную странами G7 Совместную декларацию поддержки Украины. Она является важным шагом к заключению системы двусторонних договоров безопасности между Украиной и отдельными странами-гарантами по гарантиям безопасности для нашего государства", - написал он.

По словам руководителя ОП, декларация - это общий продукт, учитывающий как потребности Украины, так и возможности партнеров. Документ является рамочным. И следующим шагом станет заключение системы двусторонних договоров безопасности между Украиной и отдельными странами-гарантами, объединенных рамками многостороннего взаимодействия.

Гарантии безопасности включают в себя следующие компоненты:

Меры по помощи Украине в защите себя и предупреждение новой агрессии, в том числе поставки оружия, поддержка в развитии оборонно-промышленного комплекса, обучение, сотрудничество в области разведки и кибербезопасности. Кроме того, страны-гаранты будут помогать повышению стабильности украинской экономики и энергетики и будут оказывать техническую и финансовую помощь.

Меры на случай новой агрессии, предусматривающие немедленные консультации, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для обороны в кратчайшие сроки.

Поддержка в привлечении россии к ответственности за агрессию, а также шаги экономического и юридического характера, направленные на наказание рф и повышение ее расходов на войну. Среди них: дальнейшее усиление санкционного давления, замораживание активов, создание механизмов взыскания репараций и судебное преследование виновных в преступлениях против Украины и украинцев в соответствии с нормами международного права.

Дальнейшая поддержка демократического развития Украины.

"Этот документ открыт и дает возможность другим странам не из числа G7 приобщиться к гарантиям безопасности. Декларация - первый документ, символизирующий наличие "зонтика" в виде гарантий безопасности", - отметил Ермак.

По его словам, важно, чтобы до саммита НАТО в Вашингтоне 2024 года Украина победила в войне и подписала гарантии безопасности для нашего государства. Они будут действовать до вступления страны в НАТО.