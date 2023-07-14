ВОЙНА В Украине Чи мають право працівники ЖЕКів розносити повістки військовозобов'язаним — коментар юриста

2023-07-14 12:29

Повістку вручив двірник: чи мають право ЖЕКи розносити виклики до ТЦК? Відповідь надав адвокат Роман Сімутін

В Україні у поштовій скриньці та дверях почали масово з'являтися повістки, крім того, виклик про складання протоколу з винесенням постанови про штраф.

«Фраза про вручення повісток через ЖЕК позбавлена взагалі будь-якої логіки. Мало того, що формулювання свідчить проти самого ТЦК, бо в такий спосіб вони документально де-факто розписуються, що ніякого повідомлення людина не отримувала. Гадаю, ставка робиться на психологічний ефект від отримання подібних листів», — розповідає юрист.