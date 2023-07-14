ВОЙНА В Украине В Одесской области ликвидирован еще один канал переправки за границу уклонистов от мобилизации

2023-07-14 16:31

В Одесской области ликвидирован еще один канал незаконной переправки за границу украинских мужчин призывного возраста.

"Главным координатором нелегального трафика оказался житель столицы, который подыскивал потенциальных клиентов в закрытом телеграм-канале.

Для организации незаконного трансфера в Молдову киевлянин привлек двух сообщников: один занимался организационными вопросами и встречал мужчин на подъезде к Одессе, другой - оттуда трансфером отправлял их к месту незаконного пересечения границы. Свои услуги дельцы оценивали в 8000 долларов США с одного клиента", - сообщает Госпогранслужба.

Сообщается, что одного из членов преступной группы и четырех его клиентов-уклонистов правоохранители задержали непосредственно при попытке переправки за границу, а других двух соучастников сделки задержали по местам их проживания.