Мир Як пережити літню спеку - прості правила, які значно знизять шкоду для здоров'я

2023-07-14 11:34

З початком жаркої пори року, патрульні все частіше отримують повідомлення про людей, які втрачають свідомість посеред вулиці.

Відомий факт, що під час сильної спеки легко заробити зневоднення чи перегрітися аж до теплового удару. Щоб до цього не дійшло, слід попіклуватися про себе і вжити певних заходів.

В Нацполіції України підготували для громадян поради, як не стати жертвою теплового удару і з легкістю пережити спекотні літні дні:

Пити достатньо води, навіть якщо не відчуваєте спраги. У спеку тіло втрачає вологу, тож її запас треба оперативно поповнювати, щоб усі системи працювали добре. Завжди носіть із собою пляшку води.

Ніколи не залишати дітей, літніх людей або домашніх тварин в зачинених автомобілях. Температура всередині припаркованого автомобіля може подвоїтися за кілька хвилин.

Охолоджуватися всіма способами: прикладайте до шкіри вологий рушник, опускайте руки або ноги в прохолодну воду, приймайте прохолодний душ, але не крижаний.

Плануйте свій день так, щоб якомога більше часу проводити в тіні чи прохолодній будівлі, а не на сонці. Зокрема, у найспекотнішу частину дня, близько полудня. Якщо довелося вийти, намастіться сонцезахисним кремом, надягніть капелюх та намагайтеся пересуватися у тіні.

Якщо лишаєтеся вдома, блокуйте сонячним променям доступ до приміщення, зашторюйте вікна — найкраще для цього підходять блекаут-штори зі спеціальної щільної тканини.

Носити вільний одяг із натуральних тканин, наприклад, бавовни чи льону.

Їсти частіше і невеликими порціями, обирати легку прохолодну їжу (салати).

У найспекотнішу частину дня уникати інтенсивної активності, як от спорт, ремонт чи садівництво. Плануйте їх на вечір.

Дотримуйтесь простих правил та бережіть себе!