ВОЙНА В Украине К гарантиям безопасности Украины от G7 присоединились еще пять стран Северной Европы

2023-07-13 18:26

Лидеры стран Северной Европы обещают предоставлять Украине современную военную технику и поддерживать инициативы по подготовке украинских военных.

Об этом говорится в совместном заявлении этих стран.

Декларацию о гарантиях безопасности для Украины, которую в среду, 12 июля, объявили лидеры "Большой семерки", поддержали Швеция, Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия.

Лидеры этих стран обязуются "поддерживать Украину столько, сколько нужно".

"Вместе с партнерами мы намерены опираться на рамки обязательств и договоренностей - с учетом широкого спектра потребностей", - говорится в заявлении.

Лидеры также пообещали предоставлять Украине современную военную технику и поддерживать инициативы по подготовке украинских военных. Целью этой поддержки является обеспечение долгосрочной безопасности, сдерживание российской агрессии и укрепление экономической устойчивости и устойчивости Украины.

"Мы обязуемся поддерживать Украину в процессе защиты ее суверенитета и территориальной целостности, восстановления экономики, защиты граждан и продвижения программы реформ, а также в процессе ее интеграции в Евроатлантическое сообщество", - отмечается в заявлении.